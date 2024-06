Il trattore svolta, la moto in accelerazione lo centra: due feriti

Il mezzo agricolo ha iniziato la manovra per imboccare, sulla sinistra, una strada sterrata, e la moto l'ha centrato in pieno, finendo sull'asfalto. È successo nel pomeriggio di ieri, venerdì 7 giugno, attorno alle 16:30 in via Rezzole a Rezzato.

A scontrarsi sono stati una motocicletta Suzuky di grossa cilindrata e un trattore di medie dimensioni condotto da un agricoltore della zona. Entrambe i veicoli viaggiavano in direzione di Botticino. A un certo punto, quando il trattore ha iniziato a svolta, la moto - forse in fase di sorpasso, saranno gli agenti della Polizia Locale di Rezzato a chiarire la dinamica - l'ha centrato in pieno, finendo contro le ruote di sinistra del mezzo.

Disarcionati i due giovani sulla moto, un 27enne alla guida e la passeggera di 26 anni. A soccorrere i feriti sono stati i sanitari giunti a bordo di due ambulanze del COSP di Mazzano. I giovani sono stati portati in ospedale in Poliambulanza e al Civile. Le loro condizioni sono serie, ma non sono in pericolo di vita.