Scontro tra moto: centauro rianimato sul posto, è grave

Una motocicletta saliva, l'altra scendeva: nell'affrontare una leggera curva si sono scontrate, e i centauri sono finiti a terra. Grave incidente nel pomeriggio di ieri lungo la strada per il Passo Gavia, a Sant'Apollonia di Ponte di Legno, in prossimità del ristorante Pietra Rossa.

Erano le 15 quando le motociclette di A.L., 30enne bergamasco in sella a una Ducati, che stava per affrontare la salita al Gavia, e di E.S., 68enne di Cevo che guidava una Guzzi, in discesa dal Passo, si sono scontrate in corrispondenza di una leggera curva. Sbalzati a terra entrambe, mentre il più giovane si è rialzato con le proprie gambe, il 68enne è rimasto sull'asfalto privo di conoscenza.

I soccorsi sono stati inizialmente affidati ai sanitari giunti con un'ambulanza da Ponte di Legno. Rianimato - a fatica - sul posto, una volta stabilizzato l'uomo è stato caricato sull'eliambulanza diretta al Civile di Brescia, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sono molto gravi.