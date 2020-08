Moto centra camion che fa inversione: impatto devastante, gravi due persone

Marito e moglie gravissimi in ospedale, uno al Civile e uno in Poliambulanza. È questo il bilancio dell'incidente stradale verificatosi nella mattina nella Bassa, a Vighizzolo di Montichiari, lungo la Strada provinciale 236 "Goitese" in direzione della città, tra Montichiari e la Fascia d’Oro.

Lo scontro si è verificato alle 11:30, ed ha provocato lunghe code in tangenziale tra Castenedolo e Montichiari, oltre che nei pressi dell'incidente. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia stradale. I due feriti sono marito e moglie che viaggiavano sulla stessa motocicletta. Entrambi sono stati portati d'urgenza in ospedale, dove l'uomo sarebbe subito finito sotto i ferri in sala operatoria.

Al momento la responsabilità dello scontro sarebbe tutta da attribuire all'uomo alla guida del camion, che avrebbe tentato un'inversione di marcia, vietata nel punto dove è avvenuto l'incidente, nei pressi di uno spartitraffico. Il camionista - che guidava un furgone Mercedes bianco cassonato - non ha riportato alcuna ferita, a differenza delle due persone in moto che non sono riuscite ad evitare l'impatto.