Schianto frontale in curva: due ragazzi in ospedale e Provinciale chiusa

L'incidente è avvenuto ad Iseo, lungo la strada provinciale 48, interrotta per circa un'ora per permettere i soccorsi. Conseguenze per fortuna non gravi per i due giovani occupanti delle vetture coinvolte

Incidente da brividi, domenica pomeriggio, sulla strada provinciale 48, nel tratto che collega Iseo a Polaveno. Per cause ancora in via di accertamento due autovetture, una Fiat Cinquecento e una Bmw, si sono scontrate frontalmente in curva poco dopo le 15.30.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale di Iseo, i Vigili del Fuoco di Gardone Val Trompia e due ambulanze. Per fortuna le condizioni dei due giovani coinvolti nello scontro non sarebbero gravi. Un ragazzo di 21 anni è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Civile di Brescia per accertamenti, mentre una ragazza di 20 anni è stata condotta in codice verde all'ospedale di Iseo.

La viabilità è stata interrotta per circa un'ora per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione dei veicoli fortemente danneggiati dal violento impatto.