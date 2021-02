Scontro tra auto in rotonda, paura per le donne al volante: portate in ospedale

L'incidente è avvenuto martedì poco prima delle 19 a Rovato. Ferite, per fortuna in modo lieve, due donne

Tanta paura, ma conseguenze per fortuna non gravi per due donne, a seguito di un incidente avvenuto martedì sera poco prima delle 19 a Rovato. Due le autovetture che, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, si sono scontrate nella rotonda tra via XXV Aprile e via Primo Maggio.

I testimoni, al primo momento, hanno temuto il peggio per le occupanti di una delle due automobili coinvolte nello scontro. Per fortuna, però, le condizioni delle due donne - una di 27 e l'altra di 42 anni - sono apparse meno serie di quanto sembrato in principio. Entrambe sono state comunque condotte in ambulanza all'ospedale di Chiari per accertamenti.

La dinamica di quanto è accaduto è al vaglio degli agenti della Polizia Locale di Rovato, intervenuti per prestare soccorso ed effettuare i rilievi, insieme ai Vigili del Fuoco di Chiari.