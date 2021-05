Si immette nella strada e centra una moto: centauro soccorso dall'eliambulanza

Prima è stato colpito dall'auto che ha provocato l'incidente, poi, dopo aver perso l'equilibrio, è caduto scivolando sull'asfalto fino a sbattere contro un'altra auto che viaggiava in direzione contraria alla sua. Un motociclista di 53 anni è ricoverato in gravi condizioni - ma non in pericolo di vita - in Poliambulanza, a Brescia, in seguito all'incidente che lo ha visto protagonista nel pomeriggio di ieri.

I fatti. Erano all'incirca le 14 di ieri quando, a Pisogne, in via Milano, una Volkswagen che si stava immettendo nella strada da via Matteotti ha centrato la Ducati del centauro. Dopo aver proseguito per pochi metri la sua corsa, la motocicletta è caduta e, scivolando, ha terminato la sua corsa scontrandosi frontalmente con un altra automobile.

I primi soccorsi sono stati portati dai sanitari dell'ambulanza dei volontari della Croce blu di Lovere. Poco dopo, la gravità delle condizioni del ferito ha reso necessario l'arrivo dell'eliambulanza alzatasi in volo da Brescia. Prelevato il centauro dalla piazzola d'emergenza di Costa Volpino, l'elicottero l'ha trasportato prima al Civile, e subito dopo in Poliambulanza.