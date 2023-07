È il 37enne Damiano Bianchi la vittima del tragico incidente avvenuto nella mattinata di oggi, domenica 16 luglio, a Schilpario (Bg).

Il giovane uomo era partito nella prima mattinata da Breno, paese della Valle Camonica dove viveva: insieme ad altri ciclisti stava affrontando la discesa che collega Schilpario al passo del Vivione quando, all'altezza del museo storico militare, è stato urtato da un'auto in fase di svolta, rovinando poi sull'asfalto.

La caduta non gli ha lasciato scampo: quando sono sopraggiunti sul posto un'ambulanza della Croce Rossa e l'elisoccorso decollato da Bergamo, per lui non c'era già più nulla da fare. Rilievi e testimonianze sono stati raccolti dai carabinieri, che ora indagano per accertare l'esatta dinamica dell'incidente dall'esito, purtroppo, fatale.