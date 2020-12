Schianto in centro tra due auto: tre feriti, traffico in tilt

Un rientro dal lavoro piuttosto complicato. Nel tardo pomeriggio di ieri in traffico è rimasto a lungo congestionato a causa dello schianto avvenuto in Viale Venezia, a Brescia. Attorno alle 18:20 una squadra del Comando dei Vigili del fuoco di Brescia è intervenuta per un incidente tra due autovetture.

Una volta soccorsi i tre feriti, i Vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi coinvolti. Sul posto, per dirigere il traffico e per i rilievi del caso, la Polizia locale cittadina.

