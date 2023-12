Terribile schianto sulla Statale: due donne incastrate tra le lamiere

Pauroso incidente stradale giovedì pomeriggio sul lago d'Iseo: intorno alle 15.30 due vetture – una Volkswagen T-Roc e una Mercedes Classe A – si sono scontrate frontalmente mentre percorrevano la Strada statale 469, la litoranea che costeggia la sponda occidentale del Sebino. Cause e dinamica del sinistro sono attualmente al vaglio dei Carabinieri, intervenuti per i rilievi.

L'incidente

Nel violento impatto sono rimaste ferite due persone, una ragazza di 23 anni e una signora di 77: incastrate tra le lamiere delle rispettive vetture, sono state liberate grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco – sono arrivate squadre da Bergamo e Brescia – e poi affidate ai sanitari. Sono state entrambe trasferite in ospedale in elicottero, una al Civile e l'altra al Papa Giovanni, tutte e due ricoverate in codice rosso e in gravi condizioni: in serata la buona notizia, nessuna delle due sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto anche ambulanze della Croce Rossa e dei volontari di Capriolo. Non poche le ripercussioni al traffico: la strada è rimasta chiusa per più di due ore e mezza, per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza. Lunghe code e rallentamenti fino a sera.