Spaventoso frontale auto-moto: due ragazzi in gravi condizioni

È ricoverato, in gravi condizioni, all’ospedale Civile di Brescia uno dei due giovani che, nella serata di ieri (giovedì 27 luglio) sono rimasti coinvolti in un terribile incidente stradale avvenuto a Sarnico, comune della sponda bergamasca del Sebino. Stando all’ultimo bollettino medico il ragazzo - ha solo 20 anni - non sarebbe, per fortuna, in pericolo di vita, ma i medici del reparto di rianimazione dov’è ricoverato si sono riservati la prognosi.

Il 20enne era in sella a una moto Kawasaki 150, insieme a un 30enne, che si è scontrata frontalmente con una Ford lungo Corso Europa. Anche l’amico avrebbe riportato gravi ferite: è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

Lo schianto è avvenuto verso le 21 e la dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri. Stando a un prima ricostruzione, la due ruote avrebbe invaso l’opposta corsia per schivare una macchina che si stava immettendo sulla strada, poi il devastante impatto frontale con l’auto guidata da un 78enne.

Entrambi i veicoli sono andati praticamente distrutti e anche l’anziano automobilista ha riportato traumi e ferite, ma non di grave entità: è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale di Seriate. I due biker sono invece stato soccorsi da due eliambulanze e poi trasferiti d’urgenza nei principali nosocomi di Brescia e Bergamo.