Scontro tra auto e moto in rotonda: un uomo in ospedale

Il primo sabato primaverile, il sole caldo, la voglia di usare la motocicletta, e come sempre - in particolar modo nella bella stagione - gli incidenti che vedono coinvolti i motociclisti. Fortunatamente lo scontro che si è verificato questa mattina a Sarezzo non ha avuto conseguenze gravi per le persone coinvolte.

L'incidente si è verificato lungo la Sp345, nella rotonda di Zanano. Nell'impatto sono rimaste coinvolte un'auto ed una motocicletta, un uomo e una donna entrambi di 57 anni. Sul posto sono state chiamate un'ambulanza e gli agenti della Polizia locale, impegnati anche per i rilievi del caso.

Una persona è stata portata in ospedale a Gardone Val Trompia. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.