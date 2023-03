Terribile schianto tra 4 auto, una piomba sul marciapiede: feriti e caos traffico

Quattro feriti, per fortuna non gravi, e traffico paralizzato. È il bilancio della carambola avvenuta nel pomeriggio di ieri, giovedì 30 marzo, lungo la Provinciale 345 che in quel tratto prende il nome di via Dante. L’incidente a Zanano di Sarezzo, proprio di fronte all’abitazione dove, nell’agosto del 2006, venne uccisa con 28 coltellate dal padre, e poi sepolta nell’orto, la 20enne pakistana Hina Saleem.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia locale intercomunale di Valle Trompia, un Suv Subaru avrebbe invaso l’opposta corsia mentre viaggiava in direzione Nord, colpendo due auto che sopraggiungevano. Infine lo schianto, frontale, contro un’utilitaria che, a seguito del violento impatto, è finita contro il muretto di cinta di una casa.

La chiamata ai soccorsi è scattata verso le 17 e la centrale operativa del 112 ha inviato tre ambulanze: i volontari della della Croce Bianca di Lumezzane e quelli di Villa Carcina hanno prestato le prime cure alle 4 persone coinvolte, tra cui una bambina di 9 anni. Per loro un forte spavento e diversi traumi, ma non sarebbero in codizioni preoccupanti: sono stati ricoverati al Civile e alla Poliambulanza in codice giallo.

Ancora da accertare le cause dell’improvvisa sbandata del suv, al volante del quale c’era un uomo di 71 anni. Dal malore, alla distrazione, al sorpasso azzardato: nessuna ipotesi è al momento esclusa dagli agenti della Locale che si sono occupati dei rilievi e della non facile gestione della viabilità.

Il traffico, già intenso visto che l’incidente è avvenuto nell’orario di punta in cui molti rientrano a casa dopo una giornata di lavoro, è andato in tilt: lunghe code si sono formate in entrambi i sensi di marcia.