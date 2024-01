Auto piomba sullo spartitraffico e lo distrugge: conducente positivo all'alcol test

Ha perso il controllo della sua auto mentre rincasava dai festeggiamenti di Capodanno, finendo per piombare sullo spartitraffico situato nei pressi dell'attraversamento pedonale e distruggerlo. L'uomo è uscito praticamente incolume dall'auto, anch'essa pesantemente danneggiata. È successo all'alba di oggi, lunedì 1 gennaio, lungo la provinciale 345 a Zanano di Sarezzo.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale del corpo intercomunale della Valle Trompia che ha sottoposto l'uomo al volante all'alcol test. La prova dell'etilometro ha dato esito positivo - l'automobilista aveva una tasso di 0.71 grammi per litro- e per lui sono cominciati i guai: come prevede il codice della strada, patente sospesa e multa piuttosto salata da pagare. Non solo: la macchina è stata sottoposta a fermo amministrativo.