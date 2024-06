Esce dal cancello e si scontra con l'ambulanza: uomo in ospedale

Non ha visto sopraggiungere il mezzo di soccorso, e l'autista dell'ambulanza non potuto evitarlo. Un giovane uomo di 25 anni è rimasto ferito in un incidente stradale verificatosi nella serata di ieri, sabato 22 giugno, attorno alle 21 a Sarezzo, sulla strada Provinciale 345 della Valtrompia, nell'abitato di Ponte Zanano.

Il 25enne era alla guida della sua Kia Rio quando, dal cancello di casa, si è immesso lungo la Provinciale. Proprio in quel momento sopraggiungeva un’ambulanza, il cui conducente non è riuscito ad evitare l'impatto con la Kia. Ad avere la peggio è stato il 25enne, ferito - ma non in pericolo di vita - e ricoverato in ospedale. Il suo mezzo è stato recuperato da un carroattrezzi.