Spaventoso schianto durante il sorpasso, auto vola nel campo e si ribalta

Un automobilista di 46 anni ha riportato lesioni serie, a seguito di un incidente che ha coinvolto anche una seconda vettura: è successo giovedì mattina a Sarezzo, verso le 7.30, nei pressi del parco San Martino lungo via Serradello.

Le due auto stavano viaggiando sulla stessa corsia in direzione Polaveno, quando il 46enne ha sorpassato un veicolo in procinto di svoltare, finendo per colpirlo e successivamente ribaltarsi in un campo.

Immediato l’arrivo dei soccorsi: sul posto sono giunte un’ambulanza e un’auto medica. L’uomo è stato portato in ospedale a Gardone Val Trompia, dov'è stato ricoverato in codice giallo (non sarebbe in pericolo di vita). Le indagini sono al vaglio della polizia intercomunale di Gardone Val Trompia.