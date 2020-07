Investito mentre cammina lungo il viale, paura per un ragazzino

Attimi di grande paura, poco dopo le 18 di mercoledì, in viale Repubblica a Sarezzo. Mentre camminava nel tratto di viale compreso tra l'incrocio con Via Paolo VI e la rotonda di via Dante Alighieri, un ragazzino di 15 anni è stato investito e scaraventato a terra.

Concitati gli istanti subito dopo l'incidente. Lanciato l'allarme al 112, la centrale operativa ha subito inviato in codice rosso un'ambulanza e un'auto medica. Il giovane è stato preso in cura dall'équipe medica: ha riportato lesioni serie ed è stato portato all'ospedale Civile di Brescia. Non è in pericolo di vita.

Ancora non si conosce la dinamica del sinistro. Per raccogliere rilievi e testimonianze, sul posto è intervenuta una pattuglia della Stradale di Brescia, che indaga sull'accaduto.