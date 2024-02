Schianto tra un'auto e una moto: ferito un ragazzo, traffico paralizzato

Avrebbe rimediato gravi traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita, il ragazzo di 24 anni rimasto coinvolto nell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri (giovedì 8 febbraio) a Sarezzo. Il giovane stava percorrendo la Strada Provinciale 354 in sella alla sua moto quando, per cause da chiarire, si è scontrato contro un'utilitaria.

Uno schianto violento, avvenuto all'altezza di Ponte Zanano, verso le 15.30: il giovane è stato sbalzato dalla sella della due ruote ed è poi rovinosamente caduto sull'asfalto, riportando numerosi seri traumi. Non avrebbe mai perso conoscenza: soccorso dai volontari di Villa Carcina ,è stato poi trasferito - a bordo di un'autolettiga - all'ospedale Civile di Brescia. Come detto, se la caverà.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia locale del corpo intercomunale della Valle Trompia: gli agenti si sono occupati dei rilievi e della gestione della viabilità. Traffico in tilt per circa un'ora e mezza: lunghe code si sono formate sia in direzione della Valtrompia che della città