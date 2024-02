Auto si schianta contro un cancello: ragazzo estratto dalle lamiere

Non ha mai perso conoscenza e non è in pericolo di vita, per fortuna, ma per interminabili istanti si è temuto il peggio per il 22enne che, nella notte tra sabato 10 e domenica 11 febbraio, è rimasto vittima di un incidente lungo la Sp345 a Sarezzo.

La dinamica del pauroso schianto è al vaglio dei carabinieri di Gardone Val Trompia, ai quali sono stati affidati i rilievi, ma una cosa pare certa: il 22enne avrebbe fatto tutto da solo. Per cause ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo della sua Peugeot 206, finendo per invadere l’opposta corsia e poi schiantarsi frontalmente contro la cancellata di un’abitazione. È andata bene: in quegli istanti non sopraggiungevano altre auto o pedoni.

Un gran boato che ha spaventato i residenti e i clienti di un bar della zona: sarebbero stati loro a lanciare l’allarme, verso mezzanotte e trenta. Prima che sul posto arrivassero le ambulanze e i vigili del fuoco, il giovane è stato soccorso da un medico e un’infermiera che stavano trascorrendo la serata nel locale situato a pochi metri dallo schianto: sono immediatamente corsi in strada per prestare le prime cure al conducente dell’auto.

Estratto dalle lamiere della Peugeot dai vigili del fuoco, il 22enne è stato poi trasferito al Civile di Brescia, a bordo di un’autolettiga. È stato ricoverato in codice giallo: se la caverà. Come da prassi, è stato sottoposto agli esami per accertare l’eventuale presenza di alcol o droga nel sangue: i test hanno dato esito negativo. All’origine dalla sbandata improvvisa potrebbero esserci le condizioni dell’asfalto, reso piuttosto scivoloso delle abbondati precipitazioni piovose.