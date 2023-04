Pauroso schianto all’incrocio: due auto distrutte e un semaforo abbattuto

Due auto distrutte, un semaforo sfasciato e due feriti. È il bilancio dell’incidente avvenuto nella mattinata di oggi, giovedì 6 aprile, a Sarezzo. Lo spaventoso schianto all’altezza dell’incrocio tra via Antonini e via IV Novembre, poco prima delle 8.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia locale della Valle Trompia, che si è occupata dei rilievi, una macchina proveniente da Lumezzane si è scontrata con un’utilitaria che stava effettuando una manovra di svolta a sinistra per imboccare via IV novembre. L’impatto è stato piuttosto violento e i due veicoli sono andati praticamente distrutti, così come il semaforo che è stato letteralmente abbattuto.

Nulla di grave, per fortuna, per i due automobilisti: soccorsi dai volontari di Villa Carcina, sopraggiunti a bordo di due ambulanze, sono stati trasportati al vicino ospedale di Gardone Val Trompia per gli accertamenti del caso. Entrambi sono stati ricoverati in un rassicurante codice verde. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i veicoli e il manto stradale.

Lievi anche le ripercussioni sul traffico meno intenso del solito, nonostante l’incidente sia avvenuto in un orario di punta, complice la chiusura delle scuole per le vacanze di Pasqua.