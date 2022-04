Schianto frontale nel centro del paese: ragazzo finisce in ospedale

Due auto - una mercedes classe A e un’Audi - si sono scontrate frontalmente in una stretta strada di paese. All’origine dell’incidente, che è avvenuto verso le 16.30 di mercoledì lungo via Pianotti a Sarezzo, ci sarebbe una mancata precedenza.

Un impatto violento, stando ai danni riportati da entrambe le macchine. Ad avere la peggio sarebbe stato un 24enne di casa nel paese ai piedi della Valtrompia: il ragazzo è stato accompagnato in ambulanza al Civile di Brescia per gli accertamenti del caso. Inizialmente ricoverato in codice giallo, è stato dimesso poche ore dopo, con una prognosi di pochi giorni. Illeso il 46enne che era al volte dell’altra auto.

Sul posto - oltre ai volontari di Villa Carcina sopraggiunti a bordo di due ambulanze - sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Gardone Val Trompia, che hanno effettuato i rilievi di rito e ricostruito la dinamica dello schianto.