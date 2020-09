Un colpo di sonno prima dello schianto frontale: coinvolti anche due ragazzini

Un colpo di sonno al volante, l'auto che invade l'opposta corsia e si schianta contro un'altra macchina. Attimi di paura e una tragedia davvero sfiorata nella notte tra sabato e domenica a Sarezzo.

Tutto è accaduto poco dopo le 2 lungo la Provinciale 345: un'auto ha improvvisamente sbandato, pare a causa di un colpo di sonno del conducente, sconfinando sull'opposta corsia di marcia proprio mentre sopraggiungeva un'altra vettura. Inevitabile lo schianto frontale: l'altro automobilista non ha avuto il tempo di spostarsi sulla destra ed evitare l'impatto.

Cinque sette le persone coinvolte, tra cui due ragazzini di 12 e 13 anni. Sul posto sono state inviate diverse ambulanze, in codice rosso, ma per fortuna nessuno ha rimediato lesioni e traumi tali da richiedere il trasporto e il ricovero in ospedale.

Nessuna conseguenza per il traffico, visto che lo schianto si è verificato in piena notte. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i carabinieri di Villa Carcina.