Travolta da una moto mentre attraversa la Provinciale: donna in gravi condizioni

Una donna di 73 e un ragazzino di 17 anni sono stati ricoverati nei nosocomi della città, in seguito a un incidente stradale avvenuto nella prima mattinata di venerdì a Sarezzo.

Tuto è accaduto poco dopo le 8.30, lungo la Provinciale 345 che collega Brescia alla Valtrompia: la moto guidata dall'adolescente avrebbe colpito in pieno la donna che stava attraversando la strada. Stando alle prime informazioni trapelate, pare che l'anziana non fosse sulle strisce pedonali. La 73enne è rovinata sull'asfalto, così come il ragazzino che - dopo l'impatto - è stato sbalzato dalla sella.

Attimi di apprensione: scattato l'allarme, sul posto sono sopraggiunte tre ambulanze in codice rosso. A destare maggiore preoccupazione sarebbero le condizioni della donna: non avrebbe mai perso conoscenza, ma avrebbe riportato seri trami. Dopo le cure prestate dai volontari dell'ambulanza di Villa Carcina, è stata trasferita al Civile di Brescia, per il ricovero in codice rosso. Il 17enne avrebbe invece riportato lievi escoriazioni.

La dinamica e le responsabilità dell'incidente sono al vaglio della polizia locale di Gardone Val Trompia, che si è occupata dei rilievi di rito.