Due incidenti in pochi minuti: tre feriti e caos traffico

Lunedì mattina complicato per i residenti di Sarezzo: a causa di due incidenti che si sono verificati in pochi minuti si sono formate lunghe code in paese e sulla provinciale.

Il primo schianto verso le 5.45 in via Seradello, la strada che collega Polaveno a Sarezzo: due auto e un furgone si sarebbero tamponate all'altezza di Ponte Zanano. Nell'incidente sarebbero rimaste ferite due donne di 28 e 52 anni: per loro diversi traumi, ma pare nulla di grave. Dopo le prime cure, prestate dai volontari di Villa Carcina, sono state trasferite in ambulanza al Civile di Brescia e all'ospedale di Gardone Val Trompia. Per entrambe il ricovero è avvenuto in codice giallo. La dinamica è al vaglio dei carabinieri, che si sono occupati dei rilievi e della non facile gestione del traffico.

Due minuti più tardi un 23enne alla guida di un monopattino elettrico è stato investito da un'auto all'incrocio tra via Turati e via Angelo Antonini. Per il ragazzo si è inizialmente temuto il peggio: dopo l'urto è infatti piombato sull'asfalto. L'allarme è rientrato dopo l'arrivo di un'ambulanza della Croce Bianca di Lumezzane. Il 23enne non avrebbe mai perso i sensi e avrebbe riportato traumi non di grave entità: è stato ricoverato in codice giallo alla Poliambulanza di Brescia. L'esatta dinamica dell'accaduto è al vaglio della polizia stradale che è intervenuta per gli accertamenti del caso.

Gli incidenti hanno inevitabilmente avuto pesanti ripercussioni sul traffico, già congestionato, vista l'ora di punta.