Morto in un incidente, le lacrime per Cesare: "Sarai sempre nei nostri cuori"

Cesare Bacca, 43 anni l'età, abitava a Salò ma era originario di Sarezzo: è lui la vittima del tragico incidente avvenuto ad Agnosine verso le 8 di ieri, lungo la Provinciale 79, la strada che sale verso Lumezzane.

Grande lavoratore, era stato operaio alla Nuova Carpenteria Odolese, prima di essere assunto in una ditta di Sabbio Chiese. Un uomo dal grande cuore: faceva infatti parte del Gruppo Volontari del Garda e, da oltre un anno, era attivo nell'équipe di pronto intervento: "Non ci sono parole per ciò che è successo – scrive l'associazione in una nota –. Grazie per tutto quello che hai dato a noi e agli altri. Sarai sempre nei nostri cuori".

Bacca era residente in via Ponte Vecchio nella frazione di Campoverde. Ne piangono la scomparsa il papà Pierfilippo, per lunghi anni professore di religione all'ITC di Sarezzo, e la mamma Lucia. La salma riposa presso la Casa Funeraria "In Valle" in piazzale Europa 25 a Sarezzo (orario di visita: 9 - 19). Le esequie saranno celebrate sabato 27 gennaio alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Sarezzo; il feretro verrà poi sepolto nel cimitero di Odolo.