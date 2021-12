Violenta sbandata, auto finisce per ribaltarsi: tanta paura per un ragazzo

Un altro brutto incidente in territorio di Sarezzo, a poche ore di distanza da quello costato la vita al giovane barista Raffaele Demasi.

Verso le 22.30 di venerdì, lungo via Dante Alighieri, un 31enne ha perso il controllo dell'auto all'altezza del distributore Q8; a seguito di una violenta sbandata, il mezzo ha poi finito per ribaltarsi.

Oltre a due ambulanze del 118, per soccorrere il ragazzo è dovuta intervenire anche una squadra de vigili del fuoco.



Il ferito ha riportato lesioni serie, ma non è in pericolo di vita: è stato ricoverato in codice giallo all'ospedale Civile di Brescia. I rilievi sono stati raccolti da una pattuglia della Stradale.