I proprietari stanno grigliando, un'auto piomba nel giardino della casa

Prima il “volo” sulla rotonda, poi il cartello abbattuto, infine la carambola nel giardino di una casa privata mentre diversi commensali erano all'aperto a gustarsi una merenda alla griglia: è la cronaca spiccia dell'incidente andato in scena domenica pomeriggio a Ponte Zanano di Sarezzo. Erano passate da poco le 16.30 quando una donna di 43 anni, alla guida di una Citroen, mentre percorreva Via Dante avrebbe preso male le misure della rotatoria, finendoci in mezzo. La rotonda ha fatto da trampolino, e la vettura ha proseguito la sua folle corsa come detto prima abbattendo un cartello e poi finendo in giardino.

Allarme lanciato in codice rosso

Per fortuna nessuno si è fatto male, ma sarebbe potuta andare peggio, molto peggio: anche le condizioni della donna alla guida, che sembravano gravi, si sono ridimensionate a seguito dei primi accertamenti medici. L'allarme era stato lanciato in codice rosso, poi derubricato in un più rassicurante codice giallo: la 43enne è stata soccorsa dall'automedica e da un'ambulanza dei volontari di Villa Carcina e poi ricoverata alla Poliambulanza di Brescia. I rilievi sono stati affidati agli agenti della Polizia Locale della Valtrompia: per rimuovere la vettura è dovuto intervenire il carro attrezzi.