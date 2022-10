Perde il controllo dell’auto e si schianta contro una casa: code a non finire

Senza dubbio una tragedia soltanto sfiorata, ma di certo uno spaventoso incidente: nel tardo pomeriggio di giovedì una berlina bianca si è schiantata contro una casa, nel cuore di Sant’Eufemia, frazione di Brescia.

Un boato tremendo che ha attirato in strada tutto il quartiere e spaventato, non poco, i clienti del Dandy’s Cafè di via Indipendenza che erano seduti ai tavoli esterni, situati a pochissimi metri dal luogo dello schianto.

È accaduto verso le 18 di giovedì 27 ottobre. Dai primi accertamenti pare che il giovane al volante dell’auto - un 40enne - abbia fatto tutto da solo: avrebbe perso il controllo mentre affrontava una curva, finendo la corsa contro il marciapiede e il muro della casa situata al civico 60. Sul posto è sopraggiunta in pochi minuti una pattuglia dalla polizia locale; non si è invece reso necessario l'intervento dei sanitari del 118.

Tanta paura, ma nessuna conseguenza per l’automobilista: è uscito illeso dall’abitacolo della macchina, la cui parte anteriore è andata praticamente distrutta nello schianto. Pesantissime, invece, le ripercussioni sul traffico: via Indipendenza è stata chiusa - per consentire le operazioni di rimozione della berlina - e lunghissime code si sono formate in direzione di Caionvico e Rezzato. Traffico in tilt anche in viale Sant’Eufemia.