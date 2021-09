Schianto con un'auto, viene schiacciato dalla moto: paura per un biker

Incidente stradale mercoledì pomeriggio a Sant'Eufemia: poco prima delle 16.30 lo schianto tra un'auto e una moto, ad avere la peggio ovviamente il centauro – un uomo di 57 anni – che è rimasto schiacciato dalla sua due ruote. E' stato soccorso in pochi attimi dagli operatori dell'automedica e dai volontari della Croce Bianca.

A seguito dei primi accertamenti i sanitari si sono accorti della gravità delle sue condizioni: e così se l'allarme è stato lanciato in codice giallo, il biker è stato invece trasportato in codice rosso alla Poliambulanza, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata. I rilievi sono stati affidati agli agenti della Polizia Locale.