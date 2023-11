Malore alla guida, poi lo schianto contro un palo: muore in ospedale

Ancora sangue sulle strade bresciane. Stavolta a San Paolo, lungo via Trignano, poco dopo le 17 di venerdì 17 novembre: la vittima è Giacomo Cò, 65enne di Verolanuova, morto in ospedale dopo lo schianto contro un palo della luce a bordo della sua Fiat Punto. Un impatto violento, nonostante l'utilitaria pare non procedesse a velocità sostenuta: soccorso in condizioni gravissime e trasportato all'ospedale di Manerbio, il 65enne è spirato poco dopo il ricovero.



La ricostruzione dell'accaduto è stata affidata ai carabinieri di Verolanuova. Stando alle prime informazioni trapelate, Cò avrebbe perso il controllo della sua utilitaria a causa di un improvviso malore accusato alla guida. Sul posto anche l'automedica, l'ambulanza di Dello, l'elisoccorso e i vigili del fuoco dei Orzinuovi. Il 65enne è stato rianimato e poi trasportato d'urgenza all'ospedale di Manerbio dove è poi spirato nella serata di ieri, venerdì 17 novembre.