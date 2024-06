Tir sbanda in rotonda e finisce per ribaltarsi: un ferito e traffico in tilt

Traffico in tilt verso le 7.40 della mattinata di oggi, giovedì 27 giugno, a causa del ribaltamento di un tir all'interno della rotonda di San Martino della Battaglia, che collega via Colli Storici con gli svincoli della Provinciale 11.

Al volante c'era un giovane di 35 anni: ha riportato lesioni di media gravità ed è stato soccorso dai sanitari di un'ambulanza della Croce Rossa, che l'hanno poi accompagnato al vicino ospedale di Desenzano per tutti gli accertamenti e le cure del caso.

Ancora al vaglio delle forze dell'ordine la dinamica del sinistro. Sembra, tuttavia, che il camionista abbia fatto tutto da solo, ribaltandosi – forse a causa dell'eccessiva velocità – mentre percorreva la rotatoria.

Forti i disagi alla viabilità, in orario di punta per i tanti pendolari che si stavano recando al lavoro in auto: le operazioni di rimozione del mezzo pesante sono state lunghe e complicate. Per raddrizzare il veicolo, pesante diverse tonnellate, è stato necessario fare intervenire un'autogrù.