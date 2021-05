Ingrana la prima invece della retro: sfonda la vetrina del supermercato

Un grande spavento, ma per fortuna tutto è finito per il meglio. Giovedì 13 maggio a San Giovanni Bianco, in provincia di Bergamo, un’automobile ha sfondato la vetrata di un supermercato terminando la sua corsa tra gli scaffali. Il fatto è accaduto verso le 14 alla Conad in via Boselli. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri locali che ora dovranno ricostruire la dinamica dei fatti.

Dalle prime testimonianze sembrerebbe che la donna alla guida del veicolo, una Bmw nera, avrebbe erroneamente ingranato la prima anziché la retromarcia, distruggendo la vetrata che affaccia sul parcheggio del supermercato. L’auto ha travolto alcuni scaffali ma fortunatamente non c’erano clienti nell’area coinvolta. Non si registrano feriti: illesa anche la conducente.