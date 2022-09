Spaventoso schianto frontale contro un’auto, ciclista in gravi condizioni

Un brutto incidente stradale si è verificato a San Felice del Benaco nel primo pomeriggio di venerdì. Per cause al vaglio della polizia locale, intervenuta sul posto per i rilievi, una bici e un’auto si sono scontrate frontalmente lungo via Zerneri.

Ad avere la peggio è stato il cinquantenne - un turista olandese - che era in sella alla bici: sbalzato cn violenza sull’asfalto, avrebbe riportato numerose fratture e gravi traumi. Soccorso dal personale medico di un'eliambulanza, arrivata da Bergamo, è stato poi trasferito alla clinica di Poliambulanza di Brescia: il ricovero è avvenuto codice rosso, ma il 50enne non sarebbe in pericolo di vita.