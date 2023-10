Moto scivola in curva, poi lo schianto contro un furgone: feriti due ragazzini

Un ragazzo e una ragazza di 16 anni sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi, venerdì 20 ottobre, a San Felice del Benaco. Stando alle prime informazioni trapelate, il 16enne che era alla guida avrebbe perso il controllo della moto sulla quale entrambi viaggiavano mentre affrontava una curva. La due ruote è rovinata a terra e ha poi finito per schiantarsi contro un furgone.

Sbalzati sull’asfalto di via Umberto Zerneri, i due giovanissimi sono stati soccorsi dal personale del 118, sopraggiunto a bordo di due ambulanze (Valtenesi Soccorso e Volontari del Garda) e di un’automedica. Per fortuna, le loro condizioni non sarebbero gravi: lui avrebbe riportato traumi più seri ed è stato trasportato all’ospedale Civile di Brescia; mentre la 16enne è stata trasferita al nosocomio di Gavardo per alcuni accertamenti.

Sul luogo dell’incidente, avvenuto poco dopo le 10, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di San Felice del Benaco, che si sono occupati dei rilievi di rito.