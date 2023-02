Prima la sbandata, poi il frontale: auto avvolte dalle fiamme, 3 feriti

Prima l'incidente (frontale), poi l'incendio: è successo domenica pomeriggio a San Felice del Benaco. Lo schianto intorno alle 16 in Via San Fermo: l'auto guidata da un 22enne avrebbe sbandato in curva invadendo la corsia opposta di marcia. In quel momento transitava un'altra vettura, a bordo due coniugi di 84 e 82 anni: impatto inevitabile.

A pochi attimi dall'incidente, dalla seconda vettura è divampato un incendio che in tempi rapidissimi ha avvolto entrambi i mezzi: per fortuna tutti erano già scesi in strada. I Vigili del Fuoco di Salò hanno domato le fiamme, ma entrambe le auto sono andate completamente distrutte.

Sul posto 3 ambulanze

Sul posto l'automedica e tre ambulanze per soccorrere i feriti: marito e moglie sono stati ricoverati in codice giallo a Desenzano, trasferiti in ospedale dalle autolettighe di Anc Valle del Chiese e Volontari del Garda; il giovane è stato ricoverato in verde a Gavardo, trasportato da un'ambulanza di Garda Emergenza. Rilievi affidati a Carabinieri e Polizia Locale.