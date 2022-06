Scooter travolto da un’auto all'incrocio: ragazzo in gravi condizioni

Sarebbero critiche le condizioni del ragazzo di 22 anni che - nel tardo pomeriggio di domenica - è stato sbalzato dalla sella del suo scooter in via Santigaro a San Felice del Benaco, a seguito del violento scontro con una Volkswagen Golf. Il giovane, di casa a Barghe, è stato scaraventato sull'asfalto dopo l’impatto, cadendo rovinosamente alcuni metri più avanti.

L’allarme è scatto verso le 17.45: ad allertare i soccorsi sarebbero stati alcuni automobilisti di passaggio e, in pochi minuti, sul posto sono arrivate due ambulanze, mentre in un prato della zona atterrava l’elisoccorso. Il 22enne, che non avrebbe mai perso conoscenza, è stato stabilizzato sul posto e poi trasferito - a bordo dell’eliambulanza - alla clinica Poliambulanza di Brescia. Per lui gravi traumi, tanto che i medici si sarebbero riservati la prognosi (ma non si teme per la sua vita).

La dinamica è al vaglio della polizia stradale di Salò, alla quale sono stati affidati i rilievi. Secondo una prima ricostruzione, all’origine dell’incidente ci sarebbe una mancata precedenza. Il giovane al volante della Volkswagen Golf - un 29enne residente a San Felice del Benaco - non sarebbe riuscito ad evitare l’impatto con lo scooterone, finendo per colpirlo in pieno.