Ragazza in scooter tamponata da un'auto: è in gravi condizioni

Una ragazza di 18 anni è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Civile di Brescia, a seguito del brutto incidente in scooter che l'ha vista protagonista verso le 12 di ieri, venerdì 28 giugno, in via Boschette a San Felice del Benaco.

Stando a quanto ricostruito finora dalla polizia locale, la 18enne stava provenendo in scooter da Portese, quando una minicar – guidata a sua volta da una ragazza – l'ha tamponata per cause ancora al vaglio. A seguito dell'impatto, la scuterista è caduta rovinosamente sull'asfalto.

La 18enne è stata soccorsa da un'ambulanza di Garda Emergenza, che l'ha poi trasportata d'urgenza nel nosocomio cittadino, dove è stata ricoverata in codice rosso. Non sembra essere in pericolo di vita.