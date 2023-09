Terribile schianto moto-suv: morta ragazza di 22 anni

Le sue condizioni erano da subito sembrate disperate,¬†ora, purtroppo, √® arrivata la pi√Ļ terribile delle notizie:¬†√®¬†morta in ospedale¬†la 22enne di Bressanone rimasta coinvolta, sabato 16 settembre, in un bruttissimo¬†incidente in moto avvenuto a San Felice del Benaco.



Intorno alle 18:30, la giovane passeggera del motociclo (alla guida¬†c'era un 32enne kosovaro, residente a Vipiteno) era stata disarcionata dalla sella ed¬†era¬†caduta sull'asfalto diversi metri pi√Ļ avanti, perdendo i sensi dopo lo schianto frontale con un suv. Al volante dell'auto c'era¬†un turista tedesco¬†che le aveva prestato i primi soccorsi, essendo inoltre¬†medico di professione.



I sanitari giunti sul posto l’avevano poi trasportata in elicottero al Civile di Brescia, dove è rimasta per due giorni in stato di coma prima di morire nella giornata di oggi, lunedì 18 settembre. Il motociclista è ancora ricoverato in codice rosso. 



Fonte: Trentotoday.it