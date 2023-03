Spaventoso frontale auto-moto: ragazza muore sul colpo

Una ragazza di 19 anni ha perso la vita in un grave incidente stradale, avvenuto nella prima mattinata di oggi (mercoledì 22 marzo) a San Felice del Benaco. Stando alle prime informazioni trapelate, la moto guidata dalla giovane si è scontrata frontalmente contro un'auto lungo via Preone.

La chiamata al 112 è scattata poco prima delle 8 e sul posto sono sopraggiunte, a sirene spiegate, un'ambulanza del gruppo volontari del Garda di Salò e una dell'Anc Valle del Chiese, mentre da Brescia si è alzata in volo l'eliambulanza.

Dopo l'impatto, la 19enne sarebbe rimasta schiacciata sotto il peso della sua due ruote: nonostante l'intervento dei vigili del fuoco e del personale sanitario, per lei non c'è stato niente da fare ed è morta sul luogo dell'incidente.

Accertamenti in corso sulla dinamica del sinistro: pare che la moto stesse sorpassando, quando si è scontrata frontalmente contro la macchina, a bordo della quale viaggiavano una 40enne e la figlioletta di 4 anni. Per loro, pare, un forte shock ma nulla di grave: dopo le prime cure, sono state accompagnate in ospedale in codice verde. Rilievi e viabilità sono stati affidati alla polizia stradale e ai carabinieri di Salò.