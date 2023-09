Scontro frontale auto-moto: ragazza in gravi condizioni

Un grave incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri (sabato 16 settembre) a San Felice del Benaco: verso le 18.30, un Suv e una moto si sono scontrati all’incrocio tra via Martiri della Patria e via del Pozzo. Un impatto frontale e violento: la ragazza di 22 anni che viaggiava come passeggera sulla due ruote è stata sbalzata dalla sella, atterrando sull’asfalto diversi metri più avanti.

Riversa a terra priva di sensi e in arresto cardiaco: prima dell’arrivo dei soccorsi è stata rianimata dall’uomo - un turista tedesco - che era al volante dell’auto. Medico di professione, l’automobilista ha praticato le manovre salvavita alla 22enne in attesa dell’arrivo dei mezzi del 118.

Una volta stabilizzata e intubata dai sanitari, la giovane, che abita a Bressanone, è stata trasferita in eliambulanza al Civile di Brescia: le sue condizioni sarebbero critiche. Il conducente della moto - un 32enne kosovaro residente a Vipiteno - è stato trasportato in codice rosso alla clinica Poliambulanza di Brescia ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

La dinamica dello schianto è al vaglio della polizia stradale di Salò intervenuta sul posto insieme all'eliambulanza, all’automedica e all’ambulanza dei Volontari del Garda di Salò.