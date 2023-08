Provocano un incidente, in fuga con l'auto distrutta: aggrediti i carabinieri

Hanno provocato un incidente, con feriti, e sono fuggiti a bordo di un'auto in gran parte distrutta, pure con gli airbag esplosi: hanno raggiunto la zona pedonale della Baia del Vento e hanno provato a scappare a piedi, in strada e in spiaggia, ma sono stati raggiunti dai carabinieri prontamente intervenuti, avvisati dai bagnanti spaventati per quello che stava succedendo.

Cosa è successo a San Felice

Pomeriggio complicato a San Felice del Benaco. Prima l'incidente, in Via San Procolo: sono circa le 13.30 quando una Volkswagen Golf (a bordo tre ragazzi) si schianta con un'altra vettura, causando danni ai mezzi e procurando lievi ferite agli occupanti del secondo mezzo, una coppia di turisti olandesi entrambi di 69 anni (poi soccorsi dai Volontari del Garda, rilievi affidati alla Polizia Locale).

Con la Golf danneggiata i tre giovani hanno proseguito fino alla Baia del Vento: arrivati a pochi metri dalla spiaggia hanno levato le targhe e sono scappati a piedi. Uno di loro, 27 anni, è stato raggiunto dai carabinieri del Nucleo radiomobile di Salò: ha reagito con violenza, calci e pugni ai militari, ed è stato immobilizzato con lo spray urticante. Già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per lesioni e resistenza.

Raggiunto anche il secondo ragazzo, che non ha opposto resistenza e per questo è stato solo identificato: il terzo è ancora in fuga. Indagini in corso per capire chi fosse alla guida dell'auto al momento dell'incidente: rischia un'ulteriore denuncia per fuga e omissione di soccorso.