Sbalzato dallo scooter, vola per metri sull'asfalto: gravissimo ragazzo

Ci sarebbe una mancata precedenza - su cui stanno indagando i carabinieri - all'origine del pauroso schianto di martedì alle 13.30 a Salò, in Via Umberto I, nel tratto in cui si stringe la Strada provinciale 572. Ad avere la peggio un ragazzo di appena 18 anni, ricoverato in codice rosso e in prognosi riservata al Civile di Brescia: la buona notizia è che non sarebbe in pericolo di vita.

E' stato sbalzato dalla sella del suo scooter, per diversi metri sull'asfalto, dopo lo scontro con una Bmw: illeso il conducente dell'auto, gravi invece le ferite riportare dal 18enne. Il giovane è stato soccorso dall'automedica e da un'ambulanza dei Volontari del Garda, che hanno poi provveduto al trasporto in ospedale. I rilievi, come detto, sono stati affidati ai carabinieri di Salò.