Maxi tamponamento fra tre auto: due donne finiscono in ospedale

Due donne ferite, poi ricoverate in ospedale, e strada parzialmente chiusa al traffico. È questo il bilancio dell’incidente avvenuto a Salò, nella prima mattinata di mercoledì. Verso le 8.30, tre auto che viaggiano nella stessa direzione si sono scontrate lungo via Trento. Un impatto piuttosto violento, come si evince dai danni riportati dalle tre macchine (una Peugeot e due Ford Fiesta), che ha fatto esplodere gli airbag dei veicoli.

Ad avere la peggio sono state la 30enne al volante della Peugeot, che ha innescato il tamponamento, e la 50enne che guidava una delle due Ford coinvolte. Entrambe le donne, dopo le prime cure prestate sul posto dai volontari del 118, sono state trasportate in ambulanza all’ospedale di Gavardo. Per lori diversi traumi, ma pare nulla di grave: sono state ricoverate in codice giallo.

Durante le operazioni di soccorso e di rimozione delle auto, la strada è stata parzialmente chiusa. Gli agenti della polizia locale di Salò si sono occupati della ricostruzione dell’incidente e della gestione del traffico.