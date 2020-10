Terribile incidente, auto si ribalta su se stessa: grave il passeggero

Spaventoso incidente, poco dopo le 15 di lunedì, a Salò. Mentre viaggiava con la sua utilitaria lungo via Mastignaga, una ragazza di 25 anni ha perso il controllo del veicolo, per cause ancora da chiarire. L'improvvisa sbandata ha innescato una carambola 'impazzita': l'auto si è ribaltata su se stessa, prima di fermarsi ruote all'aria in mezzo alla strada.

La giovane e il padre 81enne, che viaggiava sul sedile del passeggero, sono stati estratti dall’abitacolo dai Vigili del Fuoco e dai sanitari del 118, sopraggiunti a bordo di due ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso. Ad avere la peggio è stato l’anziano: non avrebbe mai perso conoscenza, ma avrebbe riportato gravi traumi. Dopo le prime cure è stato trasferito, a bordo di un’eliambulanza, al Civile di Brescia e ricoverato in codice rosso. I rilievi sono stati raccolti dalla polizia stradale.