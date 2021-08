Sbandata improvvisa, l'auto finisce per ribaltarsi: tanta paura per una ragazza

Notte da dimenticare per una 32enne che, mercoledì 4 agosto, è rimasta ferita durante un’incidente in auto lunga via Europa a Salò. Erano quasi le 23.30, quando la donna ha perso il controllo dell’auto, ribaltandosi nei pressi dell'incrocio con via Mastignaga. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto, per fortuna.

Sul posto sono giunte un’auto medica e un’ambulanza, insieme ai vigili del fuoco di Brescia. Ha riportato una botta al braccio e qualche lieve contusione, ed è stata portata all’ospedale di Gavardo per accertamenti; le sue condizioni non preoccupano. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri di Salò.