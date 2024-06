Moto contro auto, coppia vola sull'asfalto: lei è in gravi condizioni

Lei è in prognosi riservata, lui ha riportato numerosi e gravi traumi. Entrambi sono stati sbalzati dalla moto sulla quale viaggiavano, in seguito allo scontro con un'auto, avvenuto lungo via Dei Colli a Salò, poco dopo le 17 di domenica 16 giugno.

La donna, 50enne di casa nel Milanese, avrebbe avuto la peggio: le molteplici fratture riportate, hanno infatti indotto i medici del Civile di Brescia - dove è stata trasferita a bordo dell'elisoccorso - a mantenere ancora riservata la prognosi. Le sue condizioni sarebbero stabili e - fortunatamente - non sarebbe in imminente pericolo di vita. Anche il 46enne che guidava la moto - anche lui residente in provincia di Milano - è ancora ricoverato nel principale nosocomio cittadino: per lui molteplici fratture, giudicate guaribili in oltre un mese.

La coppia stava rincasando dopo una giornata di festa trascorsa sulle sponde del Benaco: stando alle prime ricostruzioni, la moto viaggiava in direzione di Brescia, quando si è scontrata contro una macchina che sopraggiungeva. Schianto violentissimo: la 50enne e il 46enne sono rovinati sull'asfalto e le loro condizioni sono apparse subito molto serie.

Per i soccorsi, oltre all'elicottero del 118, sono intervenute un'ambulanza e un'automedica. Strada bloccata, e traffico in tilt, mentre i sanitari prestavano le prime cure alla coppia di motociclisti e gli agenti della polizia stradale di Salò si occupavano dei rilievi. Lunghe code e rallentamenti si sono registrati fino all'ora di cena.