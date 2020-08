Terrificante incidente nel Bresciano: 3 feriti in ospedale, auto distrutte

Sono tre i feriti nel pauroso incidente di martedì notte sulla Gardesana occidentale, la Ss45bis che in quel tratto, in territorio di Salò, è denominata Via dei Colli: le auto coinvolte nello schianto, una Citroen e una Peugeot, sono andate completamente distrutte, ridotte a un groviglio di lamiere. Vista la gravità del sinistro, per lunghi attimi si è temuto il peggio: fortunatamente, nonostante lesioni serie, nessuno dei coinvolti è in pericolo di vita.

Tre feriti in ospedale dopo lo schianto

L'allarme è stato lanciato poco dopo mezzanotte e mezza: la centrale operativa ha inviato sul posto l'automedica e due ambulanza dell'Anc Valle del Chiese e dei Volontari del Garda, che hanno poi provveduto al trasporto in ospedale dei feriti, ricoverati in codice giallo a Gavardo. Al momento non sono state rese note le generalità delle persone coinvolte, ma sappiamo si trattano di due giovani – un ragazzo di 25 anni e una ragazza di 22 – a bordo della prima vettura e un 45enne a bordo della seconda.

Auto distrutte, l'intervento dei Vigili del Fuoco

Provvidenziale anche l'intervento dei Vigili del Fuoco di Brescia, intervenuti – fanno sapere dal comando provinciale – per la messa in sicurezza dello scenario così da consentire le operazioni di soccorso e permettere alle forze dell'ordine di effettuare i rilievi del caso. Sono ancora in corso gli accertamenti sulla dinamica del sinistro, un evidente schianto frontale, affidati alla Polizia Stradale di Salò, che dovrà vagliare anche le eventuali responsabilità di chi era alla guida.