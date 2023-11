Sbalzato dalla moto dopo lo schianto con un’auto: grave ragazzino

Sbalzato sull’asfalto dopo lo schianto con un’utilitaria, è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale Civile di Brescia: sono gravi - ma non sarebbe in pericolo di vita - le condizioni del ragazzino di 16 anni vittima di un incidente stradale avvenuto venerdì 3 novembre, poco dopo le 15, in via Serniga a Salò.

Stando a quanto ricostruiti dai carabinieri e dagli agenti della polizia stradale di Salò, intervenuti per i rilievi, il 16enne alla guida di una moto da cross si sarebbe scontrato contro una Fiat 500, guidata da una ragazza di 29 anni, mentre affrontava una semicurva delle strada che attraversa le colline della cittadina gardesana e porta alla frazione di Serniga.

L’impatto è stato violento e l’adolescente, come detto, sbalzato sull’asfalto. Ma i primi accertamenti, per fortuna, avrebbero escluso guai peggiori: il 16enne (che abita a Puegnago) sarebbe rimasto sempre cosciente, è stato medicato dai sanitari dell'automedica e dei volontari delle ambulanze di Roè Volciano e poi trasferito in eliambulanza al Civile di Brescia: il ricovero è avvenuto in codice rosso.