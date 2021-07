Ragazzino investito sulle strisce, sfonda il parabrezza e batte la testa

Un ragazzo di 13 anni è stato investito da un'auto sotto gli occhi dei familiari, mentre attraversava sulle strisce pedonali: l'incidente è avvenuto domenica pomeriggio, verso le 16, lungo via Tavine a Salò, in prossimità della spiaggia Mulino. Il giovane è stato centrato da una Panda rossa nuovo modello: prima l'impatto all'altezza del fanale anteriore destro, poi ha sfondato il parabrezza col corpo.

Fortunatamente l'auto viaggiava a velocità ridotta. Il 13enne ha comunque riportato una ferita alle testa e un trauma cranico, rimanendo però sempre cosciente. Per i soccorsi è stata fatta intervenire anche l'eliambulanza, che l'ha trasportato all'ospedale Civile di Brescia: le sue condizioni non sembrano destare preoccupazione. Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri di Salò.