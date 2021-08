Moto si schianta contro una staccionata: paura per un ragazzino di soli 15 anni

Un terribile schianto che poteva avere conseguenze ben peggiori. Mercoledì 11 agosto, un 15enne è stato ricoverato all’ospedale di Desenzano a seguito di un brutto incidente stradale avvenuto a Salò.

Erano da poco passate le 18: il giovane, in sella al suo Fantic Motor Motard 50, stava percorrendo via Panorama in direzione Capoverde, quando – in prossimità di una curva a destra – ha perso il controllo del mezzo ed ha terminato la sua corsa contro una staccionata in legno. Pare che il ragazzo abbia fatto tutto da solo, nessun altro veicolo è stato coinvolto.

Subito è arrivata un’ambulanza dei volontari del Garda che, dopo le prime cure sul posto, ha portato il ragazzo in ospedale: ha riportato un trauma cranico e addominale, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della locale di Salò.