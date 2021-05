Improvviso malore per un bambino, un'ambulanza lo porta in ospedale

Tanta paura per un bambino di 12 anni domenica sera a Salò, quando ormai mancavano pochi minuti alle 19.



Lungo via Tavine, in prossimità del parcheggio di fronte al Chiosco Mulino, il 12enne ha accusato un forte malore, collassando. I familiari hanno immediatamente chiamato il 112, che ha inviato sul posto alla massima urgenza un'ambulanza e un'auto medicalizzata.

Dopo le prime cure, il piccolo si è in parte ripreso, ma è stato necessario il trasporto all'ospedale di Gavardo per tutti gli accertamenti del caso. È stato ricoverato in codice giallo e le sue condizioni non dovrebbero destare eccessiva preoccupazione.